Окупована Попасна: наслідки боїв, знищена вщент.

Збройні Сили Російської Федерації знищили своїми атаками Попасну — Луганська область. Місто зруйноване через атаки країни-агресора.

Повідомляє “Преса України” із посиланням заяву очільника Луганської ОВА.

Сергій Гайдай у фейсбуці опублікував пост, де показав теперішній вигляд міста Попасна.

До посту було прикріплено декілько фото, які ілюструють руйнування міста, яке зараз більше схоже місто-привид.

Також був доданий скріншот, на якому зафіксовано пост репортера Graham Phllips.

Очільник міста, не дивлячись на руйнування додав до посту слова підтримки.

“Му повернемося! Згарище знов стане садом”, додав він. Таким чином Гайдай підтримує мешканців Попасної, щоб вони не втрачали надії.

З Попасної в травні 2022 року Збройні Сили України були змушені відступати щоб зайняти міцніші позиції проти ЗС РФ.

Нагадуємо, раніше ЗС РФ атакували критичну інфраструктуру Запорізької області.