Вибухи у Білгородській області: “Це працює ППО”

Вибухи у Білгородській області, губернатор заявляє, що це робота ППО. Влада Білгородської області намагається приховати джерело вибухів.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм канал губернатора В’ячеслава Гладкова.

Губернатор заявив, що над Бєлгородською областю спрацювали системи протиповітряної оборони. Також від додає, що наразі немає інформації про те, чи є постраждалі. Наразі проводиться уточнення наслідків вибухів.

Телеграм канали, які належать місцевим мешканцями вже оприлюднили відео, на яких можно почути гучні вибухи, котрі за словами місцевого губернатора викликали системи протиповітряної оборони.

На відео, котрі фіксували стаціонарні камери. або люди із смартфонами чутно лише гучні вибухи, тому наявної інформації про наслідки немає.

Така ж сама ситуація була в Івано-Франковську.