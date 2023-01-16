Вибухи в Івано-Франківській області: “Не хвилюйтесь”

У Івано-Франківській області може бути чутно вибухи. Голова області закликає цивільних громадян не панікувати та не хвилюватись з цього приводу.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм канал Світлани Оніщук.

Світлана Оніщук, голова ОДА Івано-Франківської області, написала у своєму телеграмі, що в області, яка знаходиться під її увагою можуть бути чутні вибухи. Голова обласної державної адміністрації закликає громадян Івано-Франківської області не хвилюватись, якщо вони почують ці вибухи.

Світлана Оніщук попередила, що це лише навчання Збройних Сил України. Військові проводять тренування з використанням зброї, яка може створювати вибухи, що може налякати цивільних, тому голова ОДА одразу попередила громадян про це.

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