“Зелена” енергетика України: збільшення потужності в три рази

Протягом двох років Україна може стати більше ніж в три рази екологічною. Потужність генерації Україною “зеленої” енергії може зрости з 3 ГВт до 10 ГВт екологічної енергії.

Повідомляє “Преса України”.

Заступник керівника у офісі президента Української держави заявляє, що Україна для модернізації у “зеленому” напрямку потребує 40 мільярдів євро. Можливе джерело для цих грошей — інвестиції від країн-партнерів, або країн, яким це буде вигідно. Також Ростислав додав, що найбільша частина від необхідної суми буде набута лише після закінчення війни.

Зокрема заступник керівника у офісі голови української держави розраховує на приватний сектор у сфері інвестицій у “озеленення” країни. Він розраховує на 90% інвестицій від загальної необхідної суми інвестицій.

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