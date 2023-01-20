Деіндустріалізація України: експерти дали відреагували на це питання

Збройний конфлікт проти Збройних Сил Російської Федерації набув тяжких наслідків. Промислові підприємства української держави дедалі руйнуються або ушкоджуються в результаті агресії російських військових.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на GMK Center.

Масові пошкодження і руйнування підприємств в Україні та порушення оборотних коштів та логістики тих підприємств які залишаються дуже велика проблема для української держави. Вони грозять Україні деіндустріалізацією.

Експерти, які розглядали дану проблему прийшли до виводу що владі України буде необхідно використовувати методи, які показали себе ефективними у інших країнах світу.

Зокрема були названі також інструменти, які можуть допомогти вже зараз, у воєнний час: страхування військових ризиків розширення застосування локалізації у держзакупівлях та розвиток індустріальних парків тощо.

Окрема увага має бути прикута до військово-промислового комплексу.

Також українська промисловість получила реформу забруднення.