Реформа забруднення промисловості: головний предмет обговорень

Кризовий стан через промислові забруднення. Реформа про забруднення промислового характеру має стати одним з пріоритетних предметів дискусій з бізнесом.

Повідомляє “Преса України”.

Сергій Кудрявцев, який є важливою фігурою у сфері виготовлення феросплавів, а саме — директор української асоціації у цій сфері діяльності повідомив про те, що реформа повинна бути одним з головних предметів обговорення.

Рішення проблеми із забрудненням екології — автоматичні системи контролю за викидами, однак, ця ідея була відкинута багатьма власниками виробництв.

Кудрявцев пояснив, що така реакція є наслідком того, що встановлення такої автоматичної системи — серйозні витрати, котрі можуть дозволити собі далеко не всі підприємці. Тому він запропонував для початку ввести перехідний період, щоб зменшити спротив автоматизації захисту екології країни та світу цілком.

Нагадуємо, промисловість ОРДЛО чекає загибель.