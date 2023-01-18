Землетрус у Ірані: стихійне лихо та більше 120 постраждалих

У Ірані стався потужний землетрус. Магнітуда стихійного лиха дорівнювала 5,4 балам.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на турецьку агенцію Анадолу.

Через стихійен лихо у Ірані постраждало 120 людей за найменшими підрахунками. Початок цього природного явища був зафіксований о 13:38 за місцевим часом Ірану. Джерелом землетрусу стало мисто Хой.

15 пошково-рятувальних бригад було відправлено на порятунок жертв лиха, які могли залишитись у зруйнованих будинках, яких по п’ятьох населених пунктах не менше ніж 20. Наразі немає жодної точної інформації щодо наслідків стихійного лиха, що сталося у Ірані, однак, попередні підрахунки вже вказують, що підземні поштовхи стали причиною великих руйнувань у місті.

Іран не єдина жертва землетрусів останнім часом, Індонезія також постраждала від підземних поштовхів 15 січня 2023 року.

Раніше Іран відмовив РФ у наданні ракет для війни проти України.