Коли відбудеться 9 Рамштайн: посол США при Альянсі НАТО

Посол Сполучених Штатів Америки при Альянсі НАТО заявила коли відбудеться дев’ятий Рамштайн.

Повідомляє “Преса України”.

Джуліан Сміт, посол США при Альянсі що наступне засідання щодо безпеки української держави відбудеться ближче до 24 лютого 2023 року, і в ньому будуть брати участь 50 світових держав.

За словами посла Сполучених Штатів, наступний Рамштайн буде проведено близько 20 січня. А також вона підкреслила, що планується ще одна зустріч у лютому місяці 2023 року.

Посол при Альянсі НАТО заявила, що 50 держав, які будуть брати участь у цій зустрічі вже чують від міністра оборони української держави про потреби щодо українських військових. Обговорення поточних потреб Збройних Сил України триває навіть зараз, але у дуже стислій формі, яка може розширитись у дев’ятій зустрічі в лютому 2023 року.

Нагадаємо, місія Альянса заважає військам в Косово.