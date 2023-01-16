Голови Кремля розповідають про те, що до посольств Російської Федерації застосовують “агресивні дії”. Серед звинувачень є підстроювання ДТП.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на ТАСС.

У засобах масової інформації Російської Федерації наразі вирують звинувачення у “агресивних діях” щодо дипломатів їх держави. МЗС Росії звинувачують у спробах підпалу посольств да підлаштування дорожно-транспортних подій проти російських дипломатів.

Заступник міністра закордонних справ РФ, Євген Іванов стверджує, що це сталося на тлі роздмухування русофобської істерії по всьому світу від початку повномасштабної війни Збройних Сил Російської Федерації проти Збройних Сил України. Він звинувачує неназвані країни у порушені міжнародного права стосовно російських дипломатів.

Нагадуємо, голови Кремля хоче зібрати двохмільйонну армію.