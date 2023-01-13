ЗСУ спростували пропаганду: “захоплення” Соледара

Збройні Сили України спростовують заяву Російської Федерації щодо захоплення її збройними силами Соледара.

Повідомляє “Преса України”.

Російські війська поширюють чутки, що вони “захопили” Соледар, але Збройні Сили України спростовують їх. Сергій Череватий, речник Східного угрупування збройних сил української держави висказався проти цього безглуздя. Він підкреслив що бої досі йдуть на території міста, втім причини які забезпечують безпеку для Збройних Сил України та населення цієї держави, речник не збирається дітилися деталями того, що відбувається на полі бою.

Повномасштабний збройний конфлікт між Збройними Силами України та Збройними Силами Російської Федерації є гібридною війною. Окрім фізичних боїв є ще й інформаційні, тому ЗСУ намагаються як найшвидше спростовувати ворожі фейки.

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