Уряд Німеччини: “Ми не ухвалюємо рішення надання Україні бойових танків”

Німецький уряд не ухвалював передачу українській державі танків Leopard. На порядку денному у Німеччині поки не стоїть допомога Україні завдяки передачі німецьких танків Leopard.

Повідомляє “Преса України” з посиланням на DW.

Очільниця оборонного відомства, Крістіна Ламбрехт, підкреслила, що в федеральному уряду наразі немає ніякого рішення про передачу Збройним Силам України німецьких танків Leopard. Такого рішення ще не укладено.

Також Крістіна Ламбрехт стала нагадувати про те, що німецька держава вже допомогла військовим України тим, що Німеччина ухвалила рішення про передачу українській державі Marder, бойових машин піхоти. Щодо готовності Польщі та Великої Британії допомогти Україні за допомогою надання бойових танків, міністорка не стала коментувати це.

Також Німеччина та Велика Британія покращують допомогу Україні.