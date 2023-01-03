Зворушливе привітання з Новим роком: Джоан Роулінг до українки

Британська письменниця, яка написала “Гаррі Поттера” на початку повномасштабного вторгнення Збройних Сил Російської Федерації на територію України пожертвувала більше мільйона фунтів на допомогу дітям України.

Повідомляє “Преса України”.

Британську письменницю привітала із Новим роком її прихильниця, разом із текстом привітання, вона закрепила до привітання фото своєї колекції романів, написаних Роалінг.

Письменницю це зворушило, та вона відповіла на це тим, що переслала це привітання на свою сторінку у твітері. Жінка написала, що бажає своїй прихильниці та всім українцям багато щастя у новому 2023 році, та додала хештег “Слава Україні”.

Письменниця підтримувала Україну із самого початку повномасштабного вторгнення Збройних Сил Російської Федерації на територію незалежної країни.

Також Джоан Роулінг порадує фанатів всесвіту “Гаррі Поттера” 4 новими книгами.