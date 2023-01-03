Обурення прем’єра Польщі: обговорення Бандери зі Шмигалем

Матеуш Моравецький, прем’єр-міністр Польщі хоче обговорити із колегою, Денисом Шмигалем Степана Бандеру. Прем’єр-міністр зазначив, що Польша дуже критична щодо обличчя українського націоналізму.

Повідомляє “Преса України”.

Муравецького обурила фотографія Валерія Залужного на тлі портрету Степана Бандери. Польській прем’єр зазначив, що дуже і дуже критично ставиться до любого прославлення чи навіть згадки українського націоналіста.

Фото було опубліковано на Новий рік, 1 січня 2023 року, станом на 2 січня фото разом із постом вже видалені.

Прем’єр-міністр Польщі називає Степана Бандеру “ідеологом злочинних часів, часів війни” та про “страшні українські злочини”, а також висловив бажання обговорити видалений пост із Денисом Шмигалем.

Позиція проти Бандери була показана ще раніше, коли був підписаний закон про “Заборону Бандеризму”