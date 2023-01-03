Герої ЗСУ на вулицях: всеукраїнська акція, яка підриває пропаганду РФ

Українці вирішили показати свою згуртованість. До всеукраїнської акції “Згуртовані” доєдналися Збройні Сили України.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на фейсбук Збройних Сил України.

Зовнішня соціальна реклама “Згуртовані” наразі представляє світлини бійців Збройних Сил України, що показує, що українці руйнують плани ворога. Попри суперечки, які намагаються нав’язати українцям, вони залишаються сильними, мужніми та згуртованими.

На бигбордах в Україні зараз дивляться на народ світлини Героїв Збройних Сил України, які захищають свою країну від Збройних Сил Російської Федерації, а також ветерани та співробітники фонду “Повернись живим”.

Ця зовнішня соціальна реклама та сама акція також заважає російській пропаганді, в якій одна з головних тем те, що українці “очікують на визволення”.

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