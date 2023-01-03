Чиновників Укроборонпрому затримано: стала відома причина

Більш ніж 5 мільйонів гривень було витрачено на неякісні військові товари. Генпрокуратура підозрює чиновників, які купили неякісний товар у розтраті ресурсів України.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на фейсбук Офіса генерального прокурора.

Під час активної агресії Збройних Сил Російської Федерації проти України та її збройних сил чиновники купували неякісні військові товари, за що шість осіб з Укроборонпрому вже були оповіщені про підозру у розтраті військових ресурсів.

Більш ніж 5 мільйонів гривень чиновники “витратили” на спорядження Збройних Сил України, але товар не відповідає договору про його якість.

За це чиновників підозрюють у розтраті держ ресурсів за попередньою змовою. Також обвинувачення було у неправдивих відомостях за попередньою змовою. Все це сприинило тяжкі наслідки, тому злочинців тримають під вартою.

Нагадаємо, раніше Збройні Сили України отримали нові ракети залпового вогню.