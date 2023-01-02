Загинуло двоє людей: ДТП у Вінниці

ДТП у Вінницькій області. На автодорозі у Гайсинському районі сталося ДТП за участю легкового автомобіля ВАЗ, та вантажівки нідерладської фірми DAF.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на сайт Національної поліції Вінницької області.

Дорожньо-транспортне лихо забрало життя двох людей: водія та одного з пасажирів легкового транспортного засобу. Ще одного пасажира встигли оперативно госпіталізувати.

Попередня інформація зазначає, що виноватцем події є 40-річний водій ВАЗу. Житель м. Немирів виїхав на зустрічну смугу, коли був на заокругленій ділянці дороги. На зустрічній смузі легковий автомобіль і зіштовхнувся з вантажівкою.

Зигинуло дві людини: 40-річний водій та 38-річний пасажир, а також госпіталізовано 31-річного пасажира. Усі вони є жителями м. Немирів.

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