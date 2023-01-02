Більшість Херсонців покинули місто: 20% мешканців залишилось

Лише 20% мешканців Херсону залишились у межах рідного міста, 80% тимчасово покинули його.

Повідомляє “Преса України”.

Більшість мешканців Херсону покинули кордони свого рідного міста. Починаючи з початку повномасштабного вторгнення бійців Російської Федерації на територію України мешканці українського міста евакуювались.

Херсон — одна з пріоритетних цілей Збройних Сил Російської Федерації та пропаганди цієї країни, тому кількість жителів міста зменшилась. Люди захищаючи себе та своїх рідних виїхали за кордон Херсону.

Ті, хто не вийшов з міста діляться на групи. Дехто вважає нормою жити у таких умовах, хтось маломобільний, а хтось — соціально незахищенний.

Місць, які змогли би носити звання безопасних у Херсоні наразі немає, тому Плетенчук закликає всіх, хто може собі це дозволити тимчасово покинути Херсон.

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