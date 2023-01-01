Обіцяння на Новий рік: Макрон буде допомогати Україні до перемоги

У Новорічну ніч президент Франції пообіцяв підтримувати Україну до перемоги у збройному конфлікту з Збройними Силами Російської Федерації.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на Le Dauphiné Libéré.

Неодмінна допомога, яка триватиме до перемоги, це те, що пообіцяв Еммануель Макрон у новорічну ніч Україні. Він від свого імені підтримав Україну, сказавши розраховувати на Францію та Європу у побудові спаведливого та міцного миру.

Європейський Союз, мотивований черговою масованою ракетною атакою по Україні з боку країни-агресора Россійської Федерації не збирається припиняти допомогу Україні. Можливо, ці атаки, які націлені на цивільну інфраструктуру стануть “двигуном” для посилення підтримки України з боку країн Європи. Дії Збройних Сил Російської Федерації лише зміцнюють стосунки між Україною та світом, хоча мотивовані вони найімовірніше навпаки розділенням України та світу.

Нагадуємо, раніше Макрон був за мирну угоду між РФ та Україною