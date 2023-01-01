Київ збирає саміт на території ООН: стали відомі деталі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що “кожна війна закінчується дипломатичним шляхом”, тому міністр запропонував генсеку Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш бути посередником на мирному саміті. Захід планується у лютому.

Повідомляє “Преса України”.

Київляни, що активно повертаються до столиці України збираються провести саміт з мирними намірами на майданчику Організації Об’єднаних Націй, але Росія на цьому саміті — небажанний гість.

Дмитро Кулеба додав до заперечення участі Російської Федерації на саміті те, що вона має спочатку відповісти за свої злочини перед міжнародним трибуналом, а лише потім запрошувати свою участь у цьому заході та зокрема для дипломатичних стосунків з Україною.

Також Кулеба не проігнорував проблеми інших країн світу та вимагав вільного почуття інших країн у стосунках з РФ, як до зернового коридору.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявив об умовах завершення війни.