“Усик недостатньо сильний”: Ф’юрі про свого опонента

Ф’юрі заявляє, що Усик не зможе витримати його ударів тому що він “недостатньо великий та сильний” для цього.

Повідомляє “Преса України”

В очах Тайсона Ф’юрі Олександр Усик не є гідним суперником, про що свідчить різке висказування щодо українського чемпіона, а також заява, що Усик почне тікати від Тайсона на рингу.

Чемпіон світу хотів би провести бой на стадіоні Вемблі, який став легендарним у світі спорту, але промоутери зірки висказались проти цієї ідеї.

Також Тайсон Ф’юрі заявив, що бій має бути організован у найкоротший термін, щоб бій між зірками був без послаблення Усика через бої із претиндентами на звання абсолютного чемпіону світу. Це показує, що різкі висказування з боку Ф’юрі це з великою вірогідністю гра на публіку та з українським бійцем, а до самого Усика у зірки є велика повага.

Нагадуємо, Усик зберіг своє друге місце у рейтингу найкращих боксерів світу.