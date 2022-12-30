Румунія заважає Україні: відмова від збільшення пропускної здатності дунайських портів

Фактична пропускна здатність Дунайських портів на 2022 рік сягає 25 мільйонів тонн на рік. Є можливість збільшення цієї здатності, але Румунія заважає цьому.

Повідомляє “Преса України”.

Збільшенню пропускної здатності Дунайських портів заважає вузьке місце на каналі Сулина. Українські порти просили Румунію про ліквідування цієї перепони, але їм відмовили.

Переговори тривали на всіх рівнях з владою Румунії, аргументовані тим, що для збільшення пропускної спроможності Сулина не потрібні великі та ризиковані інвестиції та будівництво, потрібно лише ефективно організувати роботи лоцманів та інших служб суміжної сфери Румунії.

Через відмови Україні потрібно збільшувати глибину у гирлі Бистре, щоб зменшити свою залежність від Сулині та ситуації пов’язаній з ним.

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