“Росіяни своїх не шкодують, “вагнерівці” йдуть на забій.”, як заявляють українськи снайпери, розповідаючи деталі боїв в Бахмуті.

Повідомляє “Преса України”.

Збройні Сили Російської Федерації не залишають спроб оточити та захопити Бахмут, тому там досі проводяться активні бойові дії. Українські захисники Бахмуту повідомили, що РФ “кидає” туди дуже багато живої сили, через що зазнає великих втрат. Можливо, це може призвести до бунтів серед населення Росії, але згодом.

Бої за Бахмут відбуваються аж з початку серпня, першого серпня розпочався конфлікт у цьому місті.Снайпер України, який бореться з російськими військовими з 2015 року наголосив, що Збройні Сили Російської Федерації не обирають зброю для використання у Бахмуті, і використовують любу, навіть, важку артилерії.

Нагадуэмо, у Бахмуті сталося екологічне лихо.