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П’ятниця, 30 Грудня

Майя Санду: стали відомі деталі відносин між РФ та Молдовою

Багровий ІлляBy Updated: Світ Коментарів немає1 Min Read

Президент Молдови заявляє, що з країною-агресором Російською Федерацією їй нема про що розмовляти.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на NewsMaker.

Санду заявила “Мені нема чого обговорювати з країною-агресором”, чітко висловлюючи свою позицію щодо Росії та її сьогоденного положення на світовій арені. Президента Молдови також хвилюють регулярні нападки з боку людей, які обіймають високі посади у Російській Федерації, влади Росії.

Голова Молдови зазначила, що погрози та залякування — інструменти Росії, якими вона часто користується. Також вона заявила, що коли вона стала президентом, вона бажала конструктивних відносин із Російською Федерацією, але після нападу на сусідню Україну, Санду не має про що розмовляти із країною-агресором. Президент Молдови чітко висловила свою позицію.

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