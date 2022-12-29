Дерусіфікація України: у регіонах змінено понад 7,6 топонімів та 65 пам’ятників демонтовано

Чотирнадцять областей України відмовились від 7652 топонімів та 28 пам’ятників Пушкіну щоб не мати навіть “ментального” зв’язку з СРСР та Росією.

Повідомляє “Преса України”.

Олександр Ткаченко, міністр культури України та інформаційної політики заявив, що це реалізація державної політики подолання русифікації населення України та тоталітаризму у 2022 році.

У чотирнадцяти областях України було перейминовано 7652 топонімив та демонтовано пам’ятники, які “зв’язували” Україну із Російською Федерацією. двадцять вісім пам’ятників Пушкіну, двадцять пам’ятних знаків на честь радянських визволителів, дев’ять пам’ятників на честь Горького, чотири пам’ятника присвячених Островькому, чотири Суворову.

Ткаченко зазначив, що пусть в законодавстві України і є прогалина для цих пам’яток російської імперії, але так же зазначив необхідність у збереженні дійсно важливих для України історичних пам’яток.

Також, у Миколаїві вибухнула ворожа морська міна.