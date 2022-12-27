Харків відновлюється: 66 багатоповерхівок знов цілі

У Харкові було відновлено більш ніж півсотні багатоповерхівок, які були уражені атаками з боку Російської Федерації.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на фейсбук Харківської міської ради.

Ворожі обстріли ушкодили велику частину цивільної інфраструктури міст України та спеціалісти докладають максимальні зусилля заради відновлення побуду місцевих.

У Харкові відновили 66 багатоповерхових будівель, які скоро будуть доступні для проживання.

Наступний рік не стане винятковим та місцева влада Харькова вже будує план відновлення житлової цивільної інфраструктури.

Також спеціалісти у сфері енергетики відновили потужність декількох АЕС, які були вимушені через атаки Російської Федерації працювати не на повну потужність. Наразі вони відновлені і працюють на всі дев’ять енергоблоків, що зможе потрохи вирівнювати ситуацію із дефіцитом електроенергії в Україні, яка з’явилась через обстріли Військових Сил Російської Федерації.

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