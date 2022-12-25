Російські кораблі у Чорному морі: поповнення морських сил РФ

Новий ракетоносій Російської Федерації у Чорному морі.

Повідомляє “Преса України”.

Наталія Гуменюк доповіла, що за суботу 24 грудня Російська Федерація поповнила свої сили новим кораблем ракетоноснієм в Чорному морі.

Гуменюк вважає, що це може бути лише натиском на мораль Збройних Сил України, яка викликана ціллю послабити оборону України не витрачаючи боєприпаси, чи навпаки, це може бути підготовкою до нового масованого удару по Україні з боку Російської Федерації.

До цього у Чорному морі було 11 кораблів із прапорами Російської Федерації, серед яких було три ракетоносії.

За словами Наталії Гуменюк один залп кожного ракетоносія може містити в собі 20 одиниць боєприпасів.

Можливо Збройні Сили України вже підготували найближчі системи протиповітряної оборони, та готові до атаки ворога, але це може бути й обманом з боку Російської Федерації, показатись з одного боку, а напасти з іншого таким чином поселяючи хаос в військові сили свого ворога.

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