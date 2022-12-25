Машина Фреді Мерк’юрі: куди Данилко витратив 11 мільонів гривень

Олена Зеленська пояснила, куди ділись 11 мільйонів гривень, які отримав Андрій Данилко за те, що продав машину, яка належала півцю Фреді Мерк’юрі.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на офіційний інстраграм першої леді України

Перша леді України Олена Зеленська доповіла, що актор Данилко відправив гроші за продажу Rolls-Royce на благодійність. Актор обрав фонд Superhumans, який наразі дуже актуальний, бо займається протезуванням. Реабілітаційний центр, який буде належати цій компанії буде знаходитись у Львові. Там будуть займатись протезуванням кінцівок постраждалих та інших людей з інвалідністю. Також там будуть проводити лікування та реабілітацію після посттравматичного стресового розладу.

Українському актору Андрію Данилко не було шкода продавати автівку соліста групи Queen тому що гроші підуть на допомогу українцям. Такої ж думки були й родичи Мерк’юрі. Продав Данилко машину також українцю, а гроші, як і планувалось, пійшли на благодійність заради України.

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