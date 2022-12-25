“Лише питання часу”: Вся необхідна зброя Україні

Необхідність у України у зброї відпаде з часом. Наголошує Дмитро Кулеба.

Повідомляє “Преса України”.

Дмитро Кулеба наголосив, що лише питання часу коли Україна матиме всю необхідну зброю для звільнення своєї землі від окупаційних сил Російської Федерації. Він аргументує це підсумовуванням того, про що розмовляють залаштунками, до того ж не тільки у Вашингтоні.

Міністр закордонних справ України також пояснив, що неможливо отримати всю допомогу відразу. Цьому перешкоджають політичні, логістичні та психологічні причини, які і утворюють проблеми у швидкому отриманні допомоги з інших країн світу. Кулеба вважає що ніяких заперечень у поставці зброї немає, тому він зі своїми людьми буде працювати над вирішенням психологічних, політичних та логістичних питань. Мотивував він своє активне долучання тим, що, по його словам, кожен політик зараз відчуває, що несе на собі відповідальність за життя людей.

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