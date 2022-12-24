“Ви повернетесь”: акція за звільнення АЗОВ

У Києві була організована акція-перформанс, мотивована підтриманням героїв АЗОВУ, які потрапили у полон Російської Федерації та, можливо, перебувають у далеко не найкращих умовах життя.

Повідомляє “Преса України”.

Софійська Площа в Києві прийняла на собі акцію, утворену родичами героїв АЗОВців, яких Російська Федерація змогла захопити у полон. Родини закликають весь світ, починаючи із звичайних мешканців країн, та закінчуючи політиками та міжнародними організаціями примножити в два рази посилити зусилля, аби герої України повернулися у рідний край.

До цього із полону Російської Федерації повернулись 215 бойовиків азовсталі, які підтвердили, що більшість з них піддавали жорстоким тортурам. Невідомо що наразі відбувається з іншими бойовиками, але вони можуть утримуватись як “валюта” для обміну військовополоненими між Україною та Російською Федерацією, тому, швидше за все, їх життя у відносній безпеці, але активісти закликають не затримувати їх у полоні та якнайшвидше повернути в Україну.

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