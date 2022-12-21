“Я боявся бути в Україні”: Мігель “утік” до Росії через утискання

Хореограф з Російської Федерації Сергій Шестаков, який відомий у світі за псевдонімом Мігель, розповів свою “страшну” історію про те, як йому довелося “втікти” з України через утискання за мовною та расовою ознаками.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на заяву з РосЗМІ.

Сергій Шестаков заявляє, що бачив Майдан, та йому стало страшно за своє життя через те, що на вулицях багато погано налаштованих людей.

Також за словами Мігеля, його утискали за російську мову та за те, що він темношкірий. Танцюрист заявив, що стикався із ненавистю за мовною та расовою ознакою не раз, і навіть один раз мало уник бійки із скінхедами. За його словами, його врятував колишній технік, який був членом тієї банди і заступився за нього.Мігель не перша зірка, яка втекла з України до Російської Федерації. Уродженець Києва Микита Джигурда також отримав громадянство Росії. До початку повномасштабного вторгнення Микита також жив у РФ, однак, але не поспішав із громадянством, бо хотів відвідувати родичів у столиці України, але із початком конфлікту повністю встав на бік країни-агресора.

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