Росія збирається битись до останнього: Шойгу пропонує збільшити військові сили РФ

Міністр Оборони Російської Федерації Сергій Шойгу пропонує голові країни збільшити об’єм військових сил Росії до 1,5 мільйонів солдатів, а кількість контрактників підвищити до 695 тисяч. Президент РФ Володимир Путін схвалив цю пропозицію.

Повідомляє “Преса України”.

Шойгу на військовій колегії 21 грудня заявив, що “всі завдання на 2022 рік збройними силами Російської Федерації успішно виконані”, та “можливості у бойовій сфері збільшелись більш ніж на 13%”. Також Шойгу заявляє, що мобілізація, яка зараз проводиться необхідна для продовження наступу в Україні.

Також Міністр оборони РФ заявив, що “спецоперація” буде продовжена у 2023 році, і буде продовжуватись до “повного виконання завдань”, що означає, що він готовий віддавати життя цивільних або до своєї повної перемоги, чи повної поразки.

Також, прикриваючись “бажанням НАТО збільшувати сили біля російських кордонів”, Російська Федерація збирається створити нові військові угрупування біля Швеції та Фінляндії.

Додамо, що сталі відомі цілі часткової мобілізації в РФ