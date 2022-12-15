“Я її не покину”: біженці з України хочуть залишитись у Німеччині назавжди

Через війну багато українців були змушені залишити батьківщину. Майже кожен третій українець, який опинився у Німеччині хотів би залишитись у цій країні назавжди.

Повідомляє “Преса України”, з посиланням на телеграм BILD.

11 тисяч українців, які були змушені переїхати до Німечини були опитані щодо подальших планів на майбутнє. Майже кожен третій сказав, що хоче залишитись у Європі назавжди. Лише 2% збираються повернутись на батьківщину впродовж цього року. 11% збираються залишитись у Німеччині лише на кілька років. 34% виявили бажання повернутись на батьківщину одразу після закінчення конфлікту України та Російської Федерації. 27% не змогли визначитись з планами на майбутнє.

Ця статистика не повна. Тому що за статистикою іноземців лише на 21 листопада у Німеччині перебуває більше мільйона українських біженців, 1 026 599 осіб, з яких понад 100 000 українців, які опинилися в Німеччині знайшли там постійну роботу.

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