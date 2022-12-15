Тероборона Білорусі: набор сил військ продовжується, що з цього вийде

Підрозділи тероборони Білорусі досі проводять набори, а також була запроваджена смертна кара для військовослужбовців та чиновників.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на брифінг представників Сил безпеки та оборони України.

Олексій Громов не вважає що це є підготовкою до наступальної операції з боку республіки Білорусь тому він вважає це маловірогідний сценарієм. Проте обмеження на в’їзд та перебування на прикордонній смузі було збільшено до 1 березня 2023 року. І ці обмеження були проведені в районах Гомельської області, яка межує із Чернігівською та Київськими областями України.

Також на території білорусі продовжують набори до сил територіальної оборони. Кондидати доводять, що їм збираються видати зброю, якщо в країні буде запроваджено військовий стан.До цього ж, білоруські війська, перекинуті на територію України повертаються до пункту постійної дислокації. А саме, була повернута 38 десантно-штурмова бригада, яку перекинули до України повертається назад у Брест.

Нагадуємо, у США заборонили продавати квитки у Білорусь та назад.