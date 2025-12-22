Ветеран Олександр Будько, відомий під позивним Терен і як головний герой Холостяк-13, уперше з’явився на публіці разом зі своєю дівчиною. Шанувальники вперше побачили його в компанії обраниці, а сам Терен коротко прокоментував нові стосунки. Про це повідомляє Преса України з посиланням на BLIK.ua.

Як Терен представив публіці свою обраницю

Олександра Будька разом із коханою помітили на концерті alyona alyona «Наймузичніша ялинка країни», який відбувся 20 грудня в Києві. Ветеран прийшов на захід не сам — протягом усього вечора він був поруч із дівчиною, а згодом підтвердив журналістам, що це не просто подруга. За його словами, у житті розпочався новий етап, і саме на цьому заході він уперше публічно з’явився разом з обраницею.

Терен зазначив, що не приховує, де проводить час і які події відвідує, однак зізнався, що для нього це новий досвід у медійному просторі. Він обережно підбирав слова, представляючи супутницю, наголосивши, що це людина, яка йому дуже імпонує. За словами ветерана, з нею приємно проводити час, вона підтримує його в багатьох питаннях і надихає. Він висловив надію, що ці стосунки розвиватимуться позитивно та матимуть продовження.

Також Терен додав, що сподівається на взаємність у почуттях і бачить у цих стосунках важливий новий етап свого життя. Водночас ім’я коханої він вирішив не розкривати. Пара трималася за руки, багато усміхалася і виглядала щасливою. Ветеран уточнив, що їхні стосунки тривають не так давно — не рік, як могли припускати деякі чутки, а лише з початку зими.

Нова дівчина Олександра

Особисте життя Терена

Нагадаємо, у фіналі шоу «Холостяк» Олександр Будько обрав Інну Бєлєнь, однак їхній роман виявився нетривалим і завершився з конфліктами. Після цього в медіа з’являлися чутки про можливі стосунки Терена з блогеркою Оленою Мандзюк, проте згодом стало відомо, що вони більше не спілкуються.

Після прем’єри нового сезону «Холостяка» з Тарас Цимбалюк одну з учасниць почали називати ідеальною парою для Терена. Йшлося про етнографиню Віточку Зварич. Вони жартували про можливе побачення, а згодом їх навіть бачили разом, що підживило інтерес публіки. Втім, нині ветеран уперше офіційно підтвердив, що перебуває в нових стосунках — із жінкою, яка не має стосунку до попередніх чуток.

