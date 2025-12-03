Пориньте у чарівну атмосферу зимових свят на грандіозному різдвяному шоу ROXOLANA. Унікальне поєднання святкової музики та мистецтва фігурного катання подарує вам незабутні емоції та тепло. Це справжнє зимове диво, яке обов’язково залишить у вас тільки позитивні враження, пише Преса України.

Чому варто піти на різдвяне шоу з ROXOLANA у Києві?

Унікальне поєднання різдвяної музики та фігурного катання. Ви побачите, як музика і мистецтво льодових постановок зливаються в одну незабутню виставу. Виступи найвідоміших українських артистів і чемпіонів з фігурного катання. Зірки української естради та спорту подарують вам найкраще з того, що може бути на льоду та на сцені. Сучасне звучання улюблених колядок у святковій атмосфері. Колядки з двох різдвяних альбомів ROXOLANA виконують разом з іншими популярними артистами.

«Настрій: колядувати» у Палаці спорту

Протягом двох святкових вечорів, гості шоу стануть свідками грандіозного дійства, де магія Різдва поєднається з неймовірними виступами на льоду. Основу програми складають колядки з двох різдвяних альбомів співачки ROXOLANA «Настрій: колядувати». Сучасні версії добре відомих пісень виконають ROXOLANA, Руслана, MONATIK, Анна Трінчер, Злата Огневич, Tayanna, Monokate, Марія Квітка, MOLODI, BRYKULETS, Nicole, Parfeniuk та TVORCHI.

На льодовій арені Палацу спорту в Києві виступатимуть найкращі українські фігуристи — чемпіони Європи та світу. Для цього шоу були створені унікальні постановки, підготовлені дворазовою Чемпіонкою України з фігурного катання Анастасією Архіповою.

Свято для всієї родини

Це не просто концерт чи льодове шоу — це справжній різдвяний вертеп на льоду. Залиште з собою незабутні спогади, відчуйте магію зимових свят разом із улюбленими артистами та створіть неповторну атмосферу разом із родиною.

Квитки на різдвяне шоу ROXOLANA: де купити

Квитки на різдвяне льодове шоу Різдвяне льодове шоу з ROXOLANA можна придбати онлайн через офіційні сервіси продажу: сторінки на одно з таких — Concert.ua, Kontramarka або Karabas. Ціни стартують приблизно від 490 грн і доходять до 5000 грн, залежно від обраного місця в залі. Шоу відбудеться у Київський Палац спорту (вул. Спортивна площа, 1), а квитки можна оформити прямо на сайті організаторів — зручно онлайн, без черг.

Раніше ми повідомляли, що в Житомирі 15 грудня відбудеться концерт IVAN LIULENOV 15 грудня.