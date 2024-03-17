Від чого завіситимуть розміри субсидій на оренду житла для внутрішніх переселенців?

Міністерство соціальної політики розробило новий інструмент підтримки внутрішніх переселенців, повідомляє “Преса України” з посиланням на Міністерство соціальної політики.

Рішення, яке ухвалили в Мінсоцполітики, полягає у видачі внутрішнім переселенцям можливості отримати субсидію на оренду житла. Планується, що проект розпочне свою роботу протягом двох років.

Сума цих субсидій враховує вартість оренди у певному регіоні, що впливатиме на різницю цієї субсидії у різних регіонах України.

Крім цього на розмір впливатимуть те, скільки людей у сім’ї, що орендує житло, доходів, а також можливості сплачувати рахунки за оренду без сторонньої допомоги.

У Мінсоцполітики запропонували відмовитись від «бебі боксів».