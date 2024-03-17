Результати успішного використання БПЛА українськими військовими

Українська армія продовжує активно атакувати російські позиції, а також важливі для Збройних Сил Російської Федерації об’єкти. В основному для цього використовуються безпілотні літальні апарати, повідомляє “Преса України” з посиланням на Цаплієнка.
Українські безпілотники успішно потрапляють за позицією російських військових, військових баз, а також НПЗ.
“Ми системно проводимо реалізацію чітко спланованої стратегії. Наша головна мета у таких нападах – зменшення потужностей російської економіки”, – заявили українські військовослужбовці.
Серед міст, у яких вдалося зробити атаку дронами є Білгород, Курськ, Воронеж, Орел, Московська, Тульська та Нижегородська області.
У Телеграм-каналі Цаплієнка виклали відео-матеріал результату прильоту українського дрону за базою Збройних Сил Російської Федерації.
Також на відео-хостингу YouTube опубліковано відео результатів атаки БПЛА по російському НПЗ.
Українські військові використовують БПЛА ще для атак з водних цілей ЗС РФ.