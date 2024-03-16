ЗС РФ не планують зменшувати темпи наступу, — ISW

Збройні Сили Російської Федерації з великою ймовірністю продовжуватимуть свої спроби ініціювати атаки локального масштабу. Також вони намагатимуться бути готовими до нового наступу влітку 2024 року, повідомляє “Преса України” з посиланням на звіт ISW.

Надання військової підтримки українській державі від країн-партнерів із Заходу, ймовірно, стане вирішальним фактором в оборонній спроможності Збройних Сил України у найближчій перспективі. Завдяки їм українська армія зможе тримати позиції, а також відбивати атаки російських солдатів.

Експерти ISW упевнені, що ЗС РФ прийматимуть спроби збереження темпів наступу на Україну. Це продовжуватиметься по всій лінії бойового зіткнення.

Наступальні операції проводяться за допомогою БПЛА.