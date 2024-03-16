Як інвестори планують формалізувати переговори між приватними власниками облігацій?

Інвестори, які володіють облігаціями України, загальна сума яких становить 20 мільярдів доларів, створюють комітет кредиторів, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Об’єднання дозволить вести переговори з українською столицею щодо реструктуризації боргу. Офіційна група могла розпочати свої переговори до початку весняних зборів Міжнародного валютного фонду. Цей захід заплановано 17 квітня у Вашингтоні, тож переговори можна розпочати 16 квітня.

Це стане першою спробою формалізації переговорів між приватними власниками облігацій в Україні. Ранні консультації не мали офіційного характеру.

Бойко вже заявив, що інвестори самі знайдуть Україну, якщо будуть створені сприятливі умови.