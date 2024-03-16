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Субота, 16 Березня

Як інвестори планують формалізувати переговори між приватними власниками облігацій?

Інвестори, які володіють облігаціями України, загальна сума яких становить 20 мільярдів доларів, утворюють комітет кредиторів.
Багровий Ілля  Економіка Коментарів немає1 хвилина читання

Інвестори, які володіють облігаціями України, загальна сума яких становить 20 мільярдів доларів, створюють комітет кредиторів, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Об’єднання дозволить вести переговори з українською столицею щодо реструктуризації боргу. Офіційна група могла розпочати свої переговори до початку весняних зборів Міжнародного валютного фонду. Цей захід заплановано 17 квітня у Вашингтоні, тож переговори можна розпочати 16 квітня.

Це стане першою спробою формалізації переговорів між приватними власниками облігацій в Україні. Ранні консультації не мали офіційного характеру.

Бойко вже заявив, що інвестори самі знайдуть Україну, якщо будуть створені сприятливі умови.

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