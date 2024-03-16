Close Menu
Актуально
Підписатися
Субота, 16 Березня

Російські номери у Фінляндії можуть стати приводом для арешту автомобіля

Поліція Фінляндії зможе проводити арешти автомобільних засобів, які мають російські номери.
Багровий Ілля  Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Поліція фінської держави зможе проводити арешти автомобільних засобів, які мають російські номери. Водії даного транспорту повинні довести своє право на використання машини в цій країні, повідомляє “Преса України” з посиланням на YLE.

Фінляндія посилює правила для користувачів автомобільних номерів Російської Федерації на території країни. Митна служба на даний момент не має точної кількості користувачів російських номерів у країні, оскільки служба не веде систематичного моніторингу в цій галузі.

За словами директора митної служби, поліція, прикордонна служба, а також митниця тепер має право зупинити машину, яка має російські номери. Після цього вимагатиме підстави для знаходження у Фінляндії. Також поліція і митниця можуть затримати транспорт за відсутності підстав.

Фінляндія не вперше посилює санкції.

Post Views: 25
В тему
Додати коментар
Залишити відповідь