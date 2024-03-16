Російські номери у Фінляндії можуть стати приводом для арешту автомобіля

Поліція фінської держави зможе проводити арешти автомобільних засобів, які мають російські номери. Водії даного транспорту повинні довести своє право на використання машини в цій країні, повідомляє “Преса України” з посиланням на YLE.

Фінляндія посилює правила для користувачів автомобільних номерів Російської Федерації на території країни. Митна служба на даний момент не має точної кількості користувачів російських номерів у країні, оскільки служба не веде систематичного моніторингу в цій галузі.

За словами директора митної служби, поліція, прикордонна служба, а також митниця тепер має право зупинити машину, яка має російські номери. Після цього вимагатиме підстави для знаходження у Фінляндії. Також поліція і митниця можуть затримати транспорт за відсутності підстав.

Фінляндія не вперше посилює санкції.