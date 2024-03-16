Південна Корея та США готуються до відповіді на агресію Північної Кореї

Південнокорейські та американські військовослужбовці провели спільні тренування в авіаційній сфері. Під час навчання вони відпрацьовували бойову стрілянину по ймовірних північнокорейських крилатих ракетах біля західного узбережжя Південної Кореї, повідомляє “Преса України” з посиланням на Yonhap.

Зазначається, що у п’ятиденних навчаннях, які провели південнокорейські та американські військові, було задіяно близько 40 літаків. Серед цієї військової авіації є F-35A, F-15K та F-4E. Крім цього, є літаки A-10 і F-16 з 7-ї ВПС США.

Пілоти навчалися стріляти по можливих крилатих ракет Північної Кореї, які можуть бути запущені із західного узбережжя Південної Кореї.

Понад 40% південнокорейців виступили за завдання запобіжного удару по КНДР.