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Субота, 16 Березня

Анналена Бербок прагне схвалення поставок Taurus в Україну

Міністр закордонних справ Німеччини обговорює зі своїм колегою ініціативу передачі ракет Taurus Україні.
Багровий Ілля  Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Міністр закордонних справ Німеччини обговорює зі своїм колегою ініціативу передачі ракет Taurus Україні. Зокрема, вона підтримує ініціативу Великобританії, яка стосується можливості обсягу ракетного озброєння, повідомляє “Преса України” з посиланням на Spiegel.

Анналена Бербок обговорювала з колегою із Британії питання ракет дальнобійного призначення Taurus. Обговорення відбувалося у німецькій столиці. Головна увага під час спілкування наголошується на тому, що Бербок протягом місяців утримувалася від публічного обговорення проблеми даного виду озброєння.

Ця обережність з боку німецької міністра закордонних справ полягає в тому, що канцлер ФРН міг сприйняти це як “неправомірний тиск”. Наразі Бербок закликає канцлера Німеччини схвалити передачу Taurus.

Нагадаємо, що німецька опозиція проти постачання ракет.

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