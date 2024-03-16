Анналена Бербок прагне схвалення поставок Taurus в Україну

Міністр закордонних справ Німеччини обговорює зі своїм колегою ініціативу передачі ракет Taurus Україні. Зокрема, вона підтримує ініціативу Великобританії, яка стосується можливості обсягу ракетного озброєння, повідомляє “Преса України” з посиланням на Spiegel.

Анналена Бербок обговорювала з колегою із Британії питання ракет дальнобійного призначення Taurus. Обговорення відбувалося у німецькій столиці. Головна увага під час спілкування наголошується на тому, що Бербок протягом місяців утримувалася від публічного обговорення проблеми даного виду озброєння.

Ця обережність з боку німецької міністра закордонних справ полягає в тому, що канцлер ФРН міг сприйняти це як “неправомірний тиск”. Наразі Бербок закликає канцлера Німеччини схвалити передачу Taurus.

Нагадаємо, що німецька опозиція проти постачання ракет.