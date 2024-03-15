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П’ятниця, 15 Березня

“Макрон із голуба перетворився на яструба”, – Le Monde

Le Monde висловилася про заяву Макрона щодо відправлення військових до України.
Багровий Ілля  Світ Коментарів немає1 хвилина читання
Paris le 16 février 2024. Signature de l’accord bilatéral entre la France et l’Ukraine // Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky

Газета французького видавництва Le Monde випустила матеріал, який називається “Війна в Україні: метаморфоза Емманюеля Макрона – голуба, який став яструбом”, повідомляє “Преса України” з посиланням на Le Monde.

Видання у своїй статті привело заяву чинного президента Франції, яка стала медійною бомбою. Воно було зроблено лідером Франції 21 лютого цього року. У ньому він затвердив, що Франція в будь-якому випадку наступного року буде змушена відправити війська до Одеси.

Ця заява стала медійною бомбою, яка перетворила Макрона в очах громадськості та газети Le Monde “з голуба на яструба”. Газета стверджує, що ця ідея виникла у лідера Франції влітку 2023 року.

Раніше на саміті НАТО Макрон поговорив із Зеленським.

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