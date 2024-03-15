“Макрон із голуба перетворився на яструба”, – Le Monde

Газета французького видавництва Le Monde випустила матеріал, який називається “Війна в Україні: метаморфоза Емманюеля Макрона – голуба, який став яструбом”, повідомляє “Преса України” з посиланням на Le Monde.

Видання у своїй статті привело заяву чинного президента Франції, яка стала медійною бомбою. Воно було зроблено лідером Франції 21 лютого цього року. У ньому він затвердив, що Франція в будь-якому випадку наступного року буде змушена відправити війська до Одеси.

Ця заява стала медійною бомбою, яка перетворила Макрона в очах громадськості та газети Le Monde “з голуба на яструба”. Газета стверджує, що ця ідея виникла у лідера Франції влітку 2023 року.

Раніше на саміті НАТО Макрон поговорив із Зеленським.