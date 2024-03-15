Чому Росія блокує евакуацію людей у Білгородській області?

Андрій Юсов зробив заяву про те, що Російська Федерація здійснює блокування евакуації цивільних із Білгородської області. Пояснюється це проривом кордону, повідомляє “Преса України” телемарафон “Єдині новини“.

“Ми можемо підтвердити інформацію про те, що Російська Федерація блокує евакуацію з Білгородської області. Громадянці не можуть покинути територію через прорив кордону, який стався раніше”, – заявив Юсов.

Також він додав, що місцеві транспортні вузли оточені силовими структурами, що унеможливлює евакуацію за допомогою транспорту.

Юсов також доповідав про відкриття комісії у справі Іл-76.