У правлячій партії німецької держави закликали заморозити активну війну на території України. Про це заявив лідер політичної фракції СДПН, повідомляє “Преса України“.

Сьогодні Бундестаг відхилив резолюцію опозиції щодо постачання Україні ракет німецького виробництва Taurus. Це відхилення було третім. Рольф Мютценіх під час виступу похвалив чинного німецького канцлера за те, що він “несе відповідальність” і зберігає “розсудливість та баланс”.

“Я вважаю, що всім нам необхідно зосередитися на важливіших речах. Чому інші країни Європейського Союзу не можуть надати більшу кількість озброєння? Вони робили багато заяв щодо цього”, – заявив Мютцених.

Німецька опозиція вже висловлювалася проти Taurus.