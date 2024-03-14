Єрмак зустрівся з китайським послом: підготовка до саміту світу

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у середу, 13 березня, провів офіційну зустріч із послом Китаю. Зустріч відбулася на території української держави, повідомляє “Преса України” з посиланням на Telegram Андрія Єрмака.

Андрій Єрмак заявив у своєму телеграмі про те, що йому вдалося зустрітися із послом Китаю. Він заявив, що в діалозі було зазначено напрями подальшої взаємодії, зокрема, це стосується питань про українську формулу світу.

Керівник Офісу президента України поінформував китайського посла про те, що проводитиметься підготовка Глобального саміту світу. Він відбудеться у Швейцарії на рівні лідерів держав.

Раніше Єрмак та Салліван обговорили Формулу миру та Глобальний саміт.