Корупційний скандал: Дубинського визнали винним

Печерський районний суд Києва визнав, що Олександр Дубинський винен у скоєнні правопорушення адміністративного спектру. Це правопорушення пов’язане із корупційними махінаціями, повідомляє “Преса України” з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Державне бюро розслідувань заявило, що Печерський районний суд Києва визнав Олександра Дубинського винним. Текст заяви не має імені та прізвища народного депутата. Проте торік ГБР повідомляло про вручення Дубинському протокол про адміністративне правопорушення. Воно було пов’язане із корупційною діяльністю.

Матеріали слідства показують, що у серпні Дубинський звернувся до МОЗ та ГБР зі зверненнями, в яких порушувалися питання, що становлять його приватний інтерес. Він питав про виїзд за кордон. Після того, як це стало причиною для порушення кримінальної справи, він почав тиснути на слідчих.

Підозри у корупції для колишнього депутата оновлено.