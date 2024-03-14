Кандидат проти України знявся з посади прем’єра Нідерландів

Лідер ультраправої “Партії свободи” ухвалив рішення про відмову від планів стати прем’єр-міністром Нідерландів. Він виступає проти підтримки у військовому плані української держави, повідомляє “Преса України” з посиланням на Twitter-акаунт Герта Вілдерса.

Політик заявив, що зможе стати прем’єром лише за умови, що підтримку отримають усі партії правлячої коаліції. Проте це є неможливим результатом.

“Я хочу правий уряд. Менше притулку та імміграції. Нідерланди, ось що стоїть на чолі. Любов до моєї країни та виборців велика, і важливіша за мою власну позицію. Я люблю свою країну”, – заявив Вілдерс.

Нагадаємо, що у Нідерландах достатньо парламентських голосів за ратифікацію асоціації з Україною.