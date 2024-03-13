Що говорить Зеленський про динаміку на фронті, за даними звіту Сирського?

Чинний лідер української держави Володимир Зеленський розповів про те, що було у звіті головнокомандувача Збройних Сир Сирського, повідомляє “Преса України” з посиланням на відеозвернення.

Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому розповів про звіт Сирського.

“Сьогодні звітував Сирський. Його звіт присвячений діям наших солдатів на полі бою. Дій представників розвідувальних служб, а також досягненням наших дронів”, – заявив Зеленський.

Також президент додав, що Сирський зараз перебуватиме на фронті, тому звіт максимально наближений до актуальних подій.

“Головком зараз на лінії бойового зіткнення. Україна має потрібну динаміку дій”, – заявив Володимир Зеленський.

До цього Зеленський скликав конгрес у Черкасах.