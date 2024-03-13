Енергоринок страждає через Експортне ПСО та прайс-кепи: думка експерта

Усунення штучних обмежень на енергетичному ринку української держави дозволить розпочати роботу і ринкам, які ведуть до Європейського Союзу. Це позитивно позначиться на українській економіці загалом, повідомляє “Преса України” з посиланням на голову Всеукраїнської енергетичної асамблеї Івана Плачкова.

“Необхідно зібратися та розглядати діяльність на комплексній основі. Не розпорошувати увагу. Потрібно розглянути діяльність енергетичного ринку, і відходити від штучних перешкод до його роботи”, – заявив Іван Плачков.

Також політик додав, що цьому допоможе скасування експортного ПСО на електроенергію.

Прайс-кепи так само шкодять державній енергетиці.